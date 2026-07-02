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Dvojica recidivistov si zarábala predajom heroínu a pervitínu
Partneri skladovali drogy priamo v dome, kde žili.
Autor TASR
Galanta 2. júla (TASR) - Polícia zrealizovala akciu s názvom Jazvec, v rámci ktorej obvinila 36-ročného muža a 43-ročnú ženu z drogovej trestnej činnosti. Dvojica recidivistov si spoločne zarábala na živobytie predajom heroínu a pervitínu na území okresu Galanta. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
Partneri skladovali drogy priamo v dome, kde žili. „Vo veľkom prijímali objednávky a drogy predávali s cieľom zisku. Zarobené peniaze investovali do ďalších zásob a osobnej potreby,“ dodali policajti.
Počas realizácie akcie vykonali domovú aj osobnú prehliadku. Zaistený materiál polícia odovzdala na znalecké skúmanie. V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.
Partneri skladovali drogy priamo v dome, kde žili. „Vo veľkom prijímali objednávky a drogy predávali s cieľom zisku. Zarobené peniaze investovali do ďalších zásob a osobnej potreby,“ dodali policajti.
Počas realizácie akcie vykonali domovú aj osobnú prehliadku. Zaistený materiál polícia odovzdala na znalecké skúmanie. V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.