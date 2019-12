Obvinili dvojicu mladíkov z lúpežného prepadnutia na ceste pri Svite

Svit 19. decembra (TASR) – Dvoch mladíkov z Liptova polícia obvinila zo zločinu lúpeže. Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová informovala, že dvojica mala v utorok (17.12.) na ceste z Lučivnej do Svitu (okres Poprad) olúpiť muža sediaceho v aute.



„Popradský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu lúpeže, kde páchateľovi podľa zákona hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Po vzájomnej dohode páchateľov došlo k lúpežnému prepadnutiu muža z obce Švábovce, ktorý sedel v motorovom vozidle na strednom sedadle vzadu. Osoba sediaca vedľa neho mu vytrhla z ruky mobilný telefón, z tváre mu vzala okuliare o rozlomila ich. Následne od neho pýtala peniaze a päsťou ho udrela do tváre,“ priblížila incident hovorkyňa s tým, že na vystupňovanie svojich vyhrážok útočník použil aj nôž, ktorý mal pri sebe.



Poškodeného muža obe osoby nakoniec vytiahli z auta von, prehľadali ho a vzali mu 200 eur i bankomatovú kartu. Útočníci nasadli do auta a odišli preč. Poškodený muž utrpel škodu vo výške cca 900 eur a zranenia, ktoré si vyžiadajú dobu liečenia štyri týždne.



„Už o pár hodín po útoku boli políciou zadržané dve osoby podozrivé zo spáchania tohto trestného činu. Išlo o 18-ročného muža z obce Važec a 19-ročného mladíka z Liptovského Mikuláša. Na základe dôkaznej situácie voči obom zadržaným mužom popradský vyšetrovateľ vzniesol obvinenie zo zločinu lúpeže,“ doplnila Ligdayová s tým, že polícia na prípade intenzívne pracuje a vykonáva všetky potrebné procesné úkony, ktoré si tento prípad vyžaduje.