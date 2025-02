PREPADLI DVE ŽENY: Jedna dostala päsťou do tváre

Handlová 19. februára (TASR) - Prievidzský policajný vyšetrovateľ obvinil dvoch mužov vo veku 25 rokov zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Muži v Handlovej lúpežne prepadli 18-ročnú a 25-ročnú ženu. TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.



"Jeden z obvinených od 25-ročnej poškodenej pod hrozbou násilia pýtal finančnú hotovosť vo výške 100 eur a vulgárne jej nadával. Následne ju päsťou udrel do oblasti tváre, po čom poškodená spadla na zem, kde ju obvinený opätovne udieral a žiadal od nej peniaze. Potom jej prehľadal vrecká na bunde, odkiaľ jej zobral peňaženku a mobilný telefón," uviedla Klenková.



Druhý obvinený podľa nej držal 18-ročnú poškodenú, aby sa do incidentu nezapájala a keď chcela zavolať pomoc, tak jej vytrhol z ruky jej mobilný telefón. "Na to zareagovala prvá poškodená a súhlasila s tým, že pôjde vybrať peniaze z bankomatu. K tomu však nedošlo a jeden z obvinených jej opätovne vulgárne nadával, chytil ju pod krk a tlačil na bankomat. Po chvíli s uvedeným konaním prestal a postupne z miesta obaja obvinení odišli," doplnila.



Obvinení svojím konaním nespôsobili poškodeným žiadne zranenia, ktoré by si vyžiadali lekárske ošetrenie. Staršej zo žien spôsobili škodu vo výške do 700 eur.



"Oboch mužov polícia v krátkom čase vypátrala, v zmysle zákona obmedzila na osobnej slobode a umiestnila v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby, o ktorom bude rozhodovať súd. Obvineným hrozí trest odňatia slobody v trvaní až do osem rokov," dodala Klenková.