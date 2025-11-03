Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
OBCHODNÍCI Z GALANTY: Mužov obvinili z drogovej trestnej činnosti

Snímka zo zásahu. Foto: Facebook: Polícia SR - Trnavský kraj

Vyšetrovateľ mužom vzniesol obvinenie za zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou.

Autor TASR
Galanta 3. novembra (TASR) - Polícia obvinila dvoch recidivistov z drogovej trestnej činnosti. Dvojica si po vzájomnej dohode zadovažovala, prechovávala a prepravovala väčšie množstvo pervitínu a marihuany. Tie následne predávala v okrese Galanta. Trnavská krajská polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, v rámci akcie s krycím názvom Rudy vykonali policajti dve domové prehliadky v obciach okresu Galanta. „Počas nich zaistili drogy a zadržali dvoch podozrivých mužov vo veku 44 a 36 rokov,“ priblížila.

Vyšetrovateľ mužom vzniesol obvinenie za zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. „Zároveň spracoval návrh na ich väzobné stíhanie, s ktorým sa sudca stotožnil. Hrozí im trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov,“ dodala polícia.


