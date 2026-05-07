7. máj 2026
Polícia obvinila dvojicu z krádeže v reštaurácii v Medzilaborciach

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Do objektu páchatelia vstúpili cez vetracie okno, odcudzili finančnú hotovosť i viacero fliaš alkoholu.

Autor TASR
Medzilaborce 7. mája (TASR) - Polícia obvinila 14-ročného a 24-ročného muža z krádeže, ku ktorej došlo v pondelok (4. 5.) skoro ráno v jednej z reštaurácií v Medzilaborciach. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, skutok spáchali formou spolupáchateľstva.

„Do objektu páchatelia vstúpili cez vetracie okno, odcudzili finančnú hotovosť i viacero fliaš alkoholu,“ doplnila hovorkyňa.
