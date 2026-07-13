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Polícia obvinila Kežmarčana z marenia výkonu úradného rozhodnutia
Lustráciou bolo zistené, že 22-ročný muž má uložené závažné opatrenie spočívajúce v zákaze vedenia motorových vozidiel s platnosťou až do januára roka 2028.
Autor TASR
Kežmarok 13. júla (TASR) - Z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku obvinil 22-ročného miestneho muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Ako uviedla, v nedeľu (12. 7.) v noci viedol osobné vozidlo v obci Ľubica, pričom si policajná hliadka všimla, že na vozidle nesvieti brzdové svetlo. Vozidlo zastavila a vodiča podrobila kontrole.
„Muž nepredložil vodičský preukaz, vraj ho nemá pri sebe. Dychová skúška u neho mala negatívny výsledok. Lustráciou bolo zistené, že 22-ročný muž má uložené závažné opatrenie spočívajúce v zákaze vedenia motorových vozidiel s platnosťou až do januára roka 2028,“ povedala Ligdayová.
Doplnila, že keďže mladík pôsobil roztržite a očné zrenice mal rozšírené, vzbudil podozrenie, že môže byť pod vplyvom omamných a psychotropných látok. „Bol podrobený orientačnému testu na takéto látky, výsledok vykazoval pozitivitu na metamfetamín a na amfetamín. Následne bol podrobený vyšetreniu v zdravotníckom zariadení, a to odberom biologického materiálu,“ priblížila Ligdayová a dodala, že vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia.
„Muž nepredložil vodičský preukaz, vraj ho nemá pri sebe. Dychová skúška u neho mala negatívny výsledok. Lustráciou bolo zistené, že 22-ročný muž má uložené závažné opatrenie spočívajúce v zákaze vedenia motorových vozidiel s platnosťou až do januára roka 2028,“ povedala Ligdayová.
Doplnila, že keďže mladík pôsobil roztržite a očné zrenice mal rozšírené, vzbudil podozrenie, že môže byť pod vplyvom omamných a psychotropných látok. „Bol podrobený orientačnému testu na takéto látky, výsledok vykazoval pozitivitu na metamfetamín a na amfetamín. Následne bol podrobený vyšetreniu v zdravotníckom zariadení, a to odberom biologického materiálu,“ priblížila Ligdayová a dodala, že vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia.