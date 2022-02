Polícia obvinila Košičana, nútil staršieho muža vykradnúť zlatníctvo

Stará Ľubovňa 10. februára (TASR) - Kriminalisti zo Starej Ľubovne v uplynulých dňoch objasnili prípad vydierania a pripravovanej krádeže v zlatníctve. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ešte v nedeľu (6. 2.) došlo ku vzájomnému konfliktu medzi 38-ročným Košičanom a 58-ročným mužom, kedy sa mladší vyhrážal tomu staršiemu zabitím.



"Žiadal ho, aby vykradol zlatníctvo, a že ak to neurobí, zariadi, že umrie v base," priblížila hovorkyňa. Starší muž pod silným nátlakom so všetkým súhlasil. Pre krádež si vybrali jedno zo zlatníctiev v Starej Ľubovni. Dohodli si presný plán a ráno starší muž cestoval aj so všetkým potrebným náradím na určené miesto. "Keďže mu však takéto konanie nebolo po vôli, celú vec nahlásil na polícii," doplnila Ligdayová.



Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu vydierania a zločinu krádeže v štádiu prípravy. Policajti na základe získaných informácií vykonali vlastnú akciu a 38-ročného muža v pondelok (7. 2.) popoludní v súčinnosti s Pohotovostným policajným útvarom z Prešova zadržali.



"Neskôr bol tento muž podozrivý z protizákonného konania umiestnený do cely policajného zaistenia. V prípade získaná dôkazná situácia umožnila okresnému vyšetrovateľovi Košičana obviniť z vyššie uvedených zločinov," dodáva Ligdayová s tým, že okresný vyšetrovateľ spracoval návrh na jeho vzatie do väzby.