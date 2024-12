Polícia obvinila Kysučana z pytliactva a nedovoleného ozbrojovania

Čadca 18. decembra (TASR) - Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru (PZ) obvinil 26-ročného muža z obce Svrčinovec (okres Čadca) z prečinu pytliactva a zločinu nedovoleného ozbrojovania. TASR o tom v stredu informoval hovorca Prezídia PZ Roman Hájek.



Obvinený muž mal v auguste tohto roka bez povolenia uloviť jelenicu v poľovnom revíri Oščadnica a použiť na to nedovolenú podomácky upravenú pušku. "Podľa dôkazov mal na mieste zasiahnuť zviera, odtiahnuť ho do prístavby a rozporciovať. Miestnemu poľovníckemu združeniu tým spôsobil škodu vo výške 250 eur a Slovenskej republike ujmu vo výške 1000 eur," priblížil Hájek.



Doplnil, že v októbri tohto roku mal obvinený opätovne neoprávnene zasahovať do výkonu poľovníctva. V katastri obce Svrčinovec mal odchytiť mláďa diviaka do podomácky vyrobenej pasce a následne ho prechovávať v klietke. Muž mal tiež prechovávať nelegálne zbrane a strelivo, ktoré si bez povolenia mal zadovážiť a doviezť z Poľska.



V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na osem rokov. "Polícia naďalej pokračuje v pátraní po ďalších podozrivých aktivitách a zaisťovaní dôkazov. V prípade akýchkoľvek informácií, ktoré by mohli pomôcť pri vyšetrovaní, prosíme verejnosť o spoluprácu," dodal Hájek.