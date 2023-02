Obvinili lyžiara, ktorý sa vo Veľkej Rači zrazil s malým chlapcom

Čadca 15. februára (TASR) - Čadčianska polícia obvinila v súvislosti s piatkovou (10. 2.) zrážkou v lyžiarskom stredisku Veľká Rača 19-ročného muža z prečinu usmrtenia. Po zrážke zomrel osemročný chlapec. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková.



Doplnila, že v lyžiarskom stredisku Veľká Rača Oščadnica, časť Lalíky, mal obvinený muž jazdiť na lyžiach zjazdom z hornej časti zjazdovky. "Pred jej zlomom do prudšieho klesania z doposiaľ presne nezistených príčin narazil zozadu do maloletého lyžiara jazdiaceho pred ním. Maloletý utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," uviedla Šefčíková.



"Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania. Z dôvodu možného zmarenia alebo sťaženia vyšetrovania nebudeme poskytovať žiadne bližšie informácie," dodala krajská policajná hovorkyňa.