Obvinili matku zo Sniny, ktorej syn spáchal 14 priestupkov
Polícia obvinila 43-ročnú ženu zo Sniny z trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže.
Autor TASR
Snina 25. februára (TASR) - Polícia obvinila 43-ročnú ženu zo Sniny z trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, žena si ako matka 17-ročného chlapca neplnila zákonom stanovené povinnosti a nedbala o jeho riadnu výchovu ani všestranný vývoj. Jej syn sa dopustil 14 priestupkov.
„Výchovu syna závažným spôsobom po dlhší čas zanedbávala, v dôsledku čoho mu od leta 2022 až doposiaľ umožnila dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa osobitných zákonov priestupkami,“ uviedla hovorkyňa s tým, že obvinená je stíhaná na slobode.
