Opitá Medzilaborčanka demolovala autom okolie

Medzilaborce 18. septembra (TASR) - Z trestného činu ohrozenie pod vplyvnom návykovej látky polícia obvinila 28-ročnú Medzilaborčanku. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, žena v sobotu (16. 9.) večer jazdila na osobnom aute v rodnom meste, pričom opakovane prechádzala vozidlom do protismeru.



"Vodička neskôr narazila do železného oplotenia pred jedným z bytových domov, no pokračovala v jazde ďalej. Autom nabúrala aj do zaparkovaného osobného auta," povedala Ligdayová.



Policajná hliadka, ktorá prišla na miesto dopravnej nehody, podrobila ženu kontrole. Dychová skúška u nej dosiahla hodnotu takmer 2,5 promile.



Prípad vyšetruje poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Humennom.