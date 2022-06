Polícia obvinila mladíka, ktorý mal olúpiť staršiu ženu

Košice 21. júna (TASR) - Zo zločinu lúpeže polícia obvinila 21-ročného Košičana. Mladík mal 15. júna krátko pred 23.00 h na zastávke mestskej hromadnej dopravy v košickej mestskej časti Západ sotiť do 70-ročnej ženy, ktorá tak spadla na zem, a vytrhnúť jej kabelku. Informovala o tom v utorok košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



"Žena pri zápase o kabelku utrpela povrchové zranenia, ktoré si nevyžiadali lekárske ošetrenie, škodu, ktorá jej bola spôsobená, vyčíslila na 350 eur," uviedla hovorkyňa.



Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Po zadržaní putoval do cely policajného zaistenia, zároveň bol spracovaný podnet na jeho vzatie do väzby.



Polícia zároveň vyšetruje prípad vraždy 61-ročnej ženy, ktorej telo s reznou ranou v oblasti krku našli 12. júna pri obchodnom centre v rovnakej časti Košice-Západ. "V súvislosti s medializovanými informáciami, že muž obvinený zo zločinu lúpeže sa mal dopustiť aj násilnej trestnej činnosti, chceme uviesť, že policajti na objasnení obzvlášť závažného zločinu vraždy naďalej intenzívne pracujú, vyhodnocujú a preverujú rôzne vyšetrovacie verzie a vykonávajú potrebné procesné úkony, aby bolo možné skutok jednoznačne objasniť, prípadne stotožniť osobu páchateľa," konštatovala Ivanová. Dokiaľ nebude vznesené obvinenie voči konkrétnej osobe, polícia podľa nej ku skutku nebude poskytovať žiadne čiastkové informácie.