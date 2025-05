Polícia obvinila mladíka, ktorý opitý havaroval na cudzom aute

Hniezdne 19. mája (TASR) - Polícia obvinila mladíka, ktorý v piatok (16. 5.) vo večerných hodinách opitý havaroval na cudzom aute v obci Hniezdne neďaleko Starej Ľubovne. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 18-ročný muž bez súhlasu majiteľa nasadol do zaparkovaného auta a kľúčom, ktorý bol v zapaľovaní, následne naštartoval a jazdil.



„Pri jednom z rodinných domov s autom zišiel z cesty na trávnatú plochu a narazil do betónových tvárnic. V jazde však pokračoval ďalej. Policajná hliadka pri kontrole zistila, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia,“ uviedla hovorkyňa. Vykonanou dychovou skúškou bolo preukázané, že navyše jazdil pod vplyvom alkoholu, pričom výsledok presiahol 2,1 promile. „Majiteľovi vozidla vznikla konaním mladíka škoda vo výške 4800 eur,“ dodala Ligdayová.



Muža policajti obmedzili na osobnej slobode a následne bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných procesných úkonov voči nemu poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni vzniesol obvinenie z trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla, ako aj z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.