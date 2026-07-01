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Polícia obvinila mladíka, ktorý v Poprade napadol a zranil dvoch ľudí

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Putá, ilustračné foto 21.05.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Obvinenému agresorovi hrozí v prípade dokázania viny podľa zákona trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.

Autor TASR
Poprad 1. júla (TASR) - Polícia obvinila 20-ročného mladíka, ktorý v centre Popradu napadol a zranil dvoch ľudí. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v pondelok (29. 6.) podvečer na Námestí sv. Egídia.

„Fyzicky napadol 35-ročného muža a 26-ročnú ženu. Napadnutí spadli na zem, kde útočník v bitke a kopancoch pokračoval. V dôsledku útoku muž i žena utrpeli ťažký úraz a závažné zranenia si vyžiadajú liečenie niekoľko týždňov,“ uviedla hovorkyňa.

Útočníka policajti zadržali a skončil v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade na základe dôkaznej situácie voči nemu vzniesol obvinenie zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v súbehu s trestným činom výtržníctva. Obvinenému agresorovi hrozí v prípade dokázania viny podľa zákona trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.
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