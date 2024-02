Polícia obvinila mladíka z Maďarska pre majetkovú trestnú činnosť

Slovenské Nové Mesto 23. februára (TASR) - Z prečinu porušovania domovej slobody obvinil policajný vyšetrovateľ 18-ročného muža z Maďarska. V prípade ide o opakovanú majetkovú trestnú činnosť v jednom z rodinných domov v Slovenskom Novom Meste v okrese Trebišov. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Obvinený mal najprv vlani v novembri vstúpiť na pozemok rodinného domu v obci, zo zeme vybrať železné stĺpiky a z garáže zobrať fúriky, plechy a odkvapové rúry. Počas februára sa podľa vyšetrovania štyrikrát vrátil do toho istého domu, pričom vykopol vchodové dvere, respektíve prekonal zámok dverí, a pri poslednej "návšteve" rozbil sklenenú výplň na oknách. Odcudzil pritom motorovú pílu, krovinorez, práčku, žmýkačku, elektromotor a ďalšie veci.



Polícia spojila všetky skutky do spoločného konania. "Trebišovský vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby, aby ďalej nepokračoval v trestnej činnosti. O jeho ďalšom osude tak bude rozhodovať súd," uviedla Ivanová.