SKONČIL V PRIEKOPE: Opitý mladík jazdil na cudzom aute

Michalovce 23. novembra (TASR) - Polícia obvinila mladíka z okresu Michalovce, opitý skončil s autom v priekope a navyše jazdil na cudzom aute bez súhlasu majiteľa a bez vodičského oprávnenia. O prípade informovala Policajný zbor Košického kraja na sociálnej sieti s tým, že nezodpovedný vodič havaroval v utorok (21. 11.) v obci Šamudovce, okres Michalovce.



"Nezodpovedný 22-ročný mladík viedol večer osobné motorové vozidlo v obci Šamudovce a svoju jazdu nezvládol. Po prejdení pravotočivej zákruty pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať, prešiel s vozidlom do protismernej časti vozovky a pri jednom z rodinných domov zišiel z cesty do priekopy," uviedla polícia. Bezprostredne po dopravnej nehode bol vodič podrobený dychovej skúške, ktorá potvrdila prítomnosť alkoholu v jeho dychu. Nafúkal 2,65 promile.



Pri dopravnej nehode sa nikto nezranil. Muža policajti obmedzili na osobnej slobode a putoval do policajnej cely. "Michalovskí dopravní policajti už 22-ročného mladíka obvinili z trestných činov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla, za ktoré mu hrozia až dva roky vo väzení a o jeho ďalšom osude bude rozhodovať súd," dodáva polícia.