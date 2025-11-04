< sekcia Regióny
Polícia obvinila mladíka z okresu Poprad z viacerých trestných činov
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade mladého muža obvinil zo zločinov vydierania, sexuálneho násilia a nebezpečného prenasledovania.
Autor TASR
Poprad 4. novembra (TASR) - Polícia obvinila 18-ročného mladíka z okresu Poprad z viacerých závažných trestných činov. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že mladík dlhodobo osobne aj prostredníctvom správ nútil mladistvé dievča s ním udržiavať partnerský vzťah a stretávať sa na rôznych miestach.
„Konal tak voči nej pod hrozbou zverejnenia nevhodného videa, na ktorom je slečna, i pod hrozbou, že zabije ju i jej rodinu, ak sa s ním rozíde alebo si nájde iného. Počas ich vynútených stretnutí ju bil a fackoval. Mladík zakazoval sa dievčine stretávať s inými priateľmi. Určoval jej, kedy má ísť spať, monitoroval jej činnosť i komunikáciu,“ uviedla hovorkyňa. Mladá žena mala veľký strach o svoj život a zdravie, ako aj o svoju rodinu.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade mladého muža obvinil zo zločinov vydierania, sexuálneho násilia a nebezpečného prenasledovania. Zákon pri týchto protiprávnych konaniach stavuje pre páchateľa trest odňatia slobody až na 15 rokov.
