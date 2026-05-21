Štvrtok 21. máj 2026
NEBEZPEČNÉ VYHRÁŽANIE: Polícia obvinila mladistvú osobu

Na snímke policajt. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Autor TASR
Sobrance 21. mája (TASR) - Polícia obvinila mladistvú osobu z prečinu nebezpečného vyhrážania v súvislosti s incidentom, ku ktorému došlo v stredu (20. 5.) v Sobranciach. Policajti preverovali oznámenie o vyhrážkach, počas ktorých mala mať podozrivá osoba pri sebe ostrý predmet. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

U poškodenej osoby vznikla dôvodná obava o život a zdravie. K žiadnym zraneniam nedošlo,“ uviedla hovorkyňa. V prípade dokázania viny hrozí obvinenej osobe trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
