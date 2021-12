Polícia obvinila mladú Prešovčanku z drogovej trestnej činnosti

Prešov 6. decembra (TASR) - Zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi polícia obvinila 21-ročnú ženu z Prešova. Obvinená žena si mala neoprávnene zadovážiť a prechovávať rôzne druhy omamných a psychotropných látok, najmä pervitín obsahujúci metamfetamín. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.



"Policajná hliadka zastavila v piatok (3. 12.) v noci v Prešove osobné auto Opel Corsa, ktoré viedla obvinená žena. Pri cestnej kontrole vzniklo podozrenie, že vo vozidle sa môžu nachádzať drogy. Pri následnej prehliadke auta bolo zaistené igelitové vrecúško s obsahom zelenej sušiny a čierny valec, v ktorom bola biela kryštalická látka. Nájdené látky boli zaistené a zaslané na expertízne skúmanie. V bielej kryštalickej látke s celkovou hmotnosťou 88,02 gramu bola zistená prítomnosť účinnej látky metamfetamín. Z uvedeného množstva by bolo možné pripraviť minimálne 1331 bežných jednotlivých dávok drogy," uviedol Džobanik.



Ako ďalej povedal, po vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovateľ vzniesol žene obvinenie a bola umiestnená do cely policajného zaistenia. "Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na jej vzatie do väzby. V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na desať až 15 rokov," dodal krajský policajný hovorca.