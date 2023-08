OPITÝ NA MOTORKE: Mužovi namerali takmer dve promile alkoholu

Svederník 7. augusta (TASR) - Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinili policajti 33-ročného motocyklistu. Po dopravnej nehode vo Svederníku v okrese Žilina mu v nedeľu (6. 8.) namerali pri dychovej skúške 1,96 promile alkoholu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Zuzana Šefčíková.



Doplnila, že motocyklista z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel mimo vozovku a narazil do odstaveného motorového vozidla. "Následne samotný motocykel narazil do železného profilu mimo cesty a oplotenia rodinného domu. Vodiča na mieste podrobili dychovej skúške a previezli do nemocnice. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania," dodala krajská policajná hovorkyňa.