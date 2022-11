ÚTOK V CHATÁRSKEJ OBLASTI: Opitý vytiahol nôž na 81-ročného muža

Spišská Nová Ves 30. novembra (TASR) - Polícia obvinila 53-ročného útočníka, ktorý mal na Spiši bodnúť staršieho muža do chrbta. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová s tým, že incident sa stal ešte pondelok (28. 11.) popoludní v záhradkárskej oblasti v mestskej časti Ferčekovce v Spišskej Novej Vsi.



"Posádka rýchlej zdravotnej pomoci práve ošetrovala pacienta, ktorý uviedol, že mal byť pichnutý nožom," uviedla hovorkyňa. Policajti po príchode na miesto hodnovernosť tohto oznámenia preverili, pričom v jednej z chát sa spoločne nachádzali dvaja muži vo veku 53 a 81 rokov. "Doposiaľ nevedno, čo bolo dôvodom toho, že mladší z nich toho staršieho odzadu bodol kuchynským nožom a súčasne ho udieral do oblasti tváre a tela. Navyše ešte predtým, ako prišli záchranári, od poškodeného muža žiadal, aby tvrdil, že spadol zo stromu, inak zabije jeho aj celú jeho rodinu," doplnila Ivanová. Starček podľa nej záchranárom spočiatku naozaj tvrdil, že spadol z rebríka, neskôr však povedal pravdu. Hovorkyňa dodala, že podľa predbežného vyjadrenia lekárov sa zo spôsobených zranení bude liečiť viac ako 42 dní.



"Spišskonovoveskí 'PMJ-čkari' muža podozrivého zo spáchania tohto skutku našli v susednej chatke. Ten však na výzvy policajtov, aby z chatky vyšiel, nereagoval, správal sa agresívne, vulgárne a jeho agresivita sa stupňovala," upozornila Ivanová. Policajti preto v zmysle zákona použili donucovacie prostriedky, muža spacifikovali a obmedzili na osobnej slobode. Na príslušnom oddelení podozrivého podrobili dychovej skúške, ktorej výsledok bol v prepočte 3,40 promile. Agresor šiel po nevyhnutných procesných úkonoch priamo do cely policajného zaistenia.



Získaná dôkazná situácia umožnila vyšetrovateľovi odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi 53-ročného Spišskonovovešťana obviniť zo zločinu ublíženia na zdraví v súbehu so zločinom vydierania. Vyšetrovateľ podľa hovorkyne zároveň spracoval podnet na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby. V prípade, ak sa mu vina preukáže, môže skončiť za mrežami na päť až 12 rokov.