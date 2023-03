Farmár zakopával mŕtve zvieratá na poli, hrozí mu osem rokov väzenia

Bratislava 3. marca (TASR) - Enviropolícia obvinila muža A. D., ročník 1977, z obce Zohor v okrese Malacky pre neoprávnené nakladanie s odpadmi. Obvinený mal približne do konca augusta 2022 v lokalite Binderov sad v Stupave protiprávne ponechať na viacerých pozemkoch voľne pohodené uhynuté jedince hovädzieho dobytka a oviec aj ich časti. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"Podľa zistení enviropolicajtov mal vystupovať ako prevádzkovateľ a vlastník farmy na chov vybraných druhov zvierat, pričom túto činnosť mal realizovať bez vydaného povolenia príslušných orgánov štátnej správy. V rozpore so zákonom mal v piatich vyhĺbených jamách na ploche 159 štvorcových metrov uložiť vedľajšie živočíšne produkty, ako vnútornosti, hlavy, rebrá, kože, kožky, kosti a vývrhy zvierat v rôznom štádiu rozkladu v objeme 79 kubických metrov," načrtla hovorkyňa. Škodu v súvislosti s odpadom uloženým v rozpore s príslušnými právnymi predpismi na mieste, ktoré na to nie je určené, vyčíslili na vyše 29.000 eur.



Obvinený mal zároveň na dotknutých pozemkoch ponechať na ploche takmer 100 štvorcových metrov na jednotlivých kopách a vo vyhĺbenej jame odpady - objemný odpad, bitúmenové zmesi a zmiešané odpady zo stavieb a demolácií - v celkovom objeme desiatich kubických metrov. Škoda, ktorá vznikla v tejto súvislosti, sa vyšplhala na 1400 eur.



Polícia upozorňuje občanov aj podnikateľskú verejnosť, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované, pretože takýmto konaním dochádza k ohrozovaniu a poškodzovaniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti.