Hotelovým hosťom mal ukradnúť peňaženky, obvinili ho

Turčianske Teplice 11. júla (TASR) - Polícia obvinila z prečinov porušovania domovej slobody a krádeže 60-ročného muža. Ten mal v hoteli v Turčianskych Tepliciach ukradnúť hosťom peňaženky a fotoaparát. TASR o tom v utorok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.



Muža podozrivého z majetkovej trestnej činnosti v piatich skutkoch stotožnili martinskí kriminalisti prostredníctvom analýzy kamerových záznamov a vyhodnocovania všetkých dôkazov. "Obvinený muž mal v období od marca do júna tohto roka vojsť do hotela a z izieb odcudziť hosťom peňaženky s finančnou hotovosťou a fotoaparát," uviedla Kremeňová. Jeho konaním podľa nej vznikla predbežná škoda vo výške 3000 eur.



Policajti na obvineného spracovali podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. "Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania," dodala policajná hovorkyňa.