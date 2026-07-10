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KRÁDEŽ V KOŠICIACH: Trúfol si na maloletého chlapca

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Muž podľa polície pristúpil k chlapcovi sediacemu na lavičke na autobusovej zastávke so zámienkou požičania peňazí.

Autor TASR
Košice 10. júla (TASR) - Polícia obvinila 20-ročného muža, ktorý mal v utorok (7. 7.) na autobusovej zastávke pred jedným z košických nákupných centier okradnúť maloletého chlapca. Muž skončil vo vyšetrovacej väzbe. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Košiciach Lenka Ivanová.

Muž podľa polície pristúpil k chlapcovi sediacemu na lavičke na autobusovej zastávke so zámienkou požičania peňazí. Maloletý sa zľakol a peniaze mu chcel dať. Muž však chcel peňaženku chlapcovi vytrhnúť z rúk, no počas zápasu sa roztrhli dve bankovky, spadli na zem a vysypali sa aj mince. Dvadsaťročný muž peniaze pozbieral a z miesta ušiel.

Policajtom sa ho podarilo zadržať. „Dôkazy, ktoré boli policajtmi zabezpečené, svedčili jednoznačne v mužov neprospech. Keďže sa skutku dopustil na maloletej osobe, ktorá je v zmysle Trestného zákona chránenou osobou, vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach 20-ročného muža obvinil zo zločinu krádeže,“ uviedla Ivanová.

Dodala, že v priebehu vyšetrovania bolo zistené, že obvinený bol právoplatne podmienečne odsúdený do marca 2027. Košický policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby, čomu súd vyhovel. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov.

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