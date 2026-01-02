< sekcia Regióny
Polícia obvinila muža, ktorý mal v Spišskej Novej Vsi porozbíjať okná
Páchateľ mal majiteľke vozidla zn. Škoda Superb rozbiť okná auta predmetom pripomínajúcim sekeru, valašku alebo kladivo.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 2. januára (TASR) - Polícia obvinila 34-ročného muža z prečinu poškodzovania cudzej veci po tom, ako mal v noci na Silvestra na parkovisku v Spišskej Novej Vsi porozbíjať všetky sklenené výplne jedného z áut. Ako TASR informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová, zároveň bol podaný podnet na návrh na jeho vzatie do väzby.
Páchateľ mal majiteľke vozidla zn. Škoda Superb rozbiť okná auta predmetom pripomínajúcim sekeru, valašku alebo kladivo. „Po príchode policajtov sa už osoba na mieste udalosti nenachádzala,“ uviedla Illésová s tým, že podozrivú osobu aj s daným predmetom vďaka opisu svedka a miestnej znalosti príslušníkov polície v krátkom čase vypátrali a eskortovali.
Muž mal v dychu 2,23 promile alkoholu. „Počas dokumentovania udalosti bol kriminalistickým technikom zaistený aj predmet, ktorým pravdepodobne osoba skutok spáchala,“ dodala.
Páchateľ mal majiteľke vozidla zn. Škoda Superb rozbiť okná auta predmetom pripomínajúcim sekeru, valašku alebo kladivo. „Po príchode policajtov sa už osoba na mieste udalosti nenachádzala,“ uviedla Illésová s tým, že podozrivú osobu aj s daným predmetom vďaka opisu svedka a miestnej znalosti príslušníkov polície v krátkom čase vypátrali a eskortovali.
Muž mal v dychu 2,23 promile alkoholu. „Počas dokumentovania udalosti bol kriminalistickým technikom zaistený aj predmet, ktorým pravdepodobne osoba skutok spáchala,“ dodala.