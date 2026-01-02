Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 2. január 2026Meniny má Alexandra a Karina
< sekcia Regióny

Polícia obvinila muža, ktorý mal v Spišskej Novej Vsi porozbíjať okná

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Páchateľ mal majiteľke vozidla zn. Škoda Superb rozbiť okná auta predmetom pripomínajúcim sekeru, valašku alebo kladivo.

Autor TASR
Spišská Nová Ves 2. januára (TASR) - Polícia obvinila 34-ročného muža z prečinu poškodzovania cudzej veci po tom, ako mal v noci na Silvestra na parkovisku v Spišskej Novej Vsi porozbíjať všetky sklenené výplne jedného z áut. Ako TASR informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová, zároveň bol podaný podnet na návrh na jeho vzatie do väzby.

Páchateľ mal majiteľke vozidla zn. Škoda Superb rozbiť okná auta predmetom pripomínajúcim sekeru, valašku alebo kladivo. „Po príchode policajtov sa už osoba na mieste udalosti nenachádzala,“ uviedla Illésová s tým, že podozrivú osobu aj s daným predmetom vďaka opisu svedka a miestnej znalosti príslušníkov polície v krátkom čase vypátrali a eskortovali.

Muž mal v dychu 2,23 promile alkoholu. „Počas dokumentovania udalosti bol kriminalistickým technikom zaistený aj predmet, ktorým pravdepodobne osoba skutok spáchala,“ dodala.
.

Neprehliadnite

Prezident: Rok 2025 bol obdobím kontrastov a negatívnych emócií

ONLINE: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PRAJEME! Vkročili sme do roku 2026

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor prezidenta SR Petra Pellegriniho

Ľudia v Európe vítali nový rok. Kde bol najväčší ohňostroj?