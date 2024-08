LÚPEŽ V SEREDI: Žena ležala na zemi, agresor skúmal obsah kabelky

Sereď 16. augusta (TASR) - Obvineniu zo zločinu lúpeže čelí muž, ktorý mal minulý týždeň pred vstupom do herne v Seredi (okres Galanta) napadnúť ženu, pričom jej mal odcudziť hotovosť vo výške 320 eur. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Muž mal pred vstupom do miestnej herne verbálne napadnúť ženu s tým, že od nej žiadal vrátenie peňazí. Žena sa pred mužom snažila ujsť, to sa jej nepodarilo a muž ju následne fyzicky napadol," priblížila polícia.



Pri útoku mal obvinený žene strhnúť z ramena kabelku. "Žena spadla na zem, muž jej z kabelky vybral peňaženku a odcudzil hotovosť vo výške 320 eur. Potom ušiel na neznáme miesto," dodali policajti.



Muža sa na základe operatívno-pátracej činnosti podarilo stotožniť, vypátrať a zadržať. "Galantský vyšetrovateľ voči mužovi vzniesol obvinenie za zločin lúpeže, zároveň spracoval podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie," dodali policajti s tým, že sudca sa s návrhom stotožnil a muža eskortovali do výkonu väzby.