Muž nahlásil falošnú bombovú hrozbu na súdoch na Záhorí

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

V prípade dokázania viny mu za šírenie poplašnej správy hrozí až päť rokov väzenia.

Autor TASR
Trnava 20. októbra (TASR) - Polícia obvinila 38-ročného muža z okresu Senica z trestného činu šírenia poplašnej správy. Muž, ktorý si v súčasnosti odpykáva trest odňatia slobody za inú trestnú činnosť, mal v minulosti nahlásiť falošnú bombovú hrozbu na súdoch v Senici a Skalici. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

V prípade dokázania viny mu za šírenie poplašnej správy hrozí až päť rokov väzenia. „Polícia nebude tolerovať žiadne vyhrážky ani falošné oznámenia, ktoré môžu vyvolať znepokojenie verejnosti a zbytočne zaťažiť záchranné zložky. Každým takýmto prípadom sa dôsledne zaoberáme,“ zdôraznili policajti.

Na základe oznámenia o bombovej hrozbe boli vtedy okamžite prijaté všetky bezpečnostné opatrenia vrátane evakuácie osôb, uzatvorenie priestorov a vykonanie pyrotechnickej prehliadky. „Počas dôkladného preverenia sa zistilo, že nahlásená informácia bola nepravdivá,“ dodala polícia.
