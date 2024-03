Polícia obvinila muža, ktorý sa vyhrážal svojej družke zabitím

Prievidza 14. marca (TASR) - Polícia v Prievidzi zadržala muža, ktorý napadol svoju družku a vyhrážal sa jej zabitím. Tridsaťjedenročného muža vyšetrovateľ obvinil z prečinu nebezpečného vyhrážania. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Muž najskôr pod vplyvom alkoholu ženu napadol v spoločnej domácnosti, a to tak, že ju udrel naberačkou na hranolčeky do tváre, pričom jej spôsobil drobné zranenie. Taktiež sa jej mal vyhrážať, že zomrie," opísali policajti.



Žena v strachu o svoj život a zdravie podľa nich zo spoločnej domácnosti odišla, obvinený ju však opakovane niekoľko dní kontaktoval prostredníctvom správ na sociálnej sieti a cez mobilné aplikácie, kde jej vulgárne nadával a vyhrážal sa jej smrťou. Ženu kontaktoval písomne, ako aj prostredníctvom videohovoru za použitia viacerých účtov.



"Konanie páchateľa vzbudilo u poškodenej dôvodnú obavu o jej život a zdravie, preto požiadala políciu v Prievidzi o pomoc. Policajti 31-ročného muža v krátkom čase obmedzili na osobnej slobode a umiestnili ho v cele policajného zaistenia," doplnili policajti.



Polícia podala na muža podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.