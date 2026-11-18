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TRÚFOL SI NA STARŠIEHO PÁNA: Lúpežníkovi hrozí osem rokov
Obvinený mal pýtať finančnú hotovosť od poškodeného, ktorý si do auta vykladal nákup. Po tom, ako jeho požiadavku odmietol, mal poškodeného obmedziť v pohybe a odcudziť mu peňaženku a ujsť.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Polícia obvinila 50-ročného P. K., ktorý v sobotu (14. 11.) v Bratislave okradol staršieho muža. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Podľa doterajších informácií došlo k incidentu okolo 13.30 h na parkovisku Ulice svornosti pred predajňou so zmiešaným tovarom. Obvinený mal pýtať finančnú hotovosť od poškodeného, ktorý si do auta vykladal nákup. Po tom, ako jeho požiadavku odmietol, mal poškodeného obmedziť v pohybe a odcudziť mu peňaženku a ujsť.
„Celý incident poškodený občan nahlásil na číslo 158 a vyslaná hliadka druhého bratislavského okresu začala s prepátravaním okolia. Po krátkej chvíli bol muž podľa popisu vypátraný a zadržaný, obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na policajné oddelenie za účelom vykonania ďalších potrebných procesných úkonov,“ doplnila Šimková.
V rámci procesných úkonov vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby, s ktorým sa prokurátor stotožnil.
Podľa doterajších informácií došlo k incidentu okolo 13.30 h na parkovisku Ulice svornosti pred predajňou so zmiešaným tovarom. Obvinený mal pýtať finančnú hotovosť od poškodeného, ktorý si do auta vykladal nákup. Po tom, ako jeho požiadavku odmietol, mal poškodeného obmedziť v pohybe a odcudziť mu peňaženku a ujsť.
„Celý incident poškodený občan nahlásil na číslo 158 a vyslaná hliadka druhého bratislavského okresu začala s prepátravaním okolia. Po krátkej chvíli bol muž podľa popisu vypátraný a zadržaný, obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na policajné oddelenie za účelom vykonania ďalších potrebných procesných úkonov,“ doplnila Šimková.
V rámci procesných úkonov vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby, s ktorým sa prokurátor stotožnil.