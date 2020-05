CHOVALI SI HADA NA PRSIACH: Muž okradol starší manželský pár

Veľký Meder 28. mája (TASR) – Vyšetrovateľ obvinil 38-ročného muža z prečinu porušovania domovej slobody a krádeže. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová.



Starší manželský pár, vo veku 88 a 90 rokov, si na pomoc v záhrade vo Veľkom Mederi zavolal miestneho muža. "Ten manželom porobil ťažké práce, ktoré by sami už nezvládli. Ponúkol sa, že príde opäť, no manželia povedali, že nebudú doma. On napriek tomu prišiel, no to zistili manželia až po návrate domov. Všimli si, že im chýbajú šperky, retiazka s príveskom, úlomkové zlato a aj obálka s 5000 eurami," uviedla Kredatusová.



Krádež nahlásili až na druhý deň. "Napriek skomplikovanej situácii na mieste činu sa podarilo kriminalistom zaistiť stopy, ktoré usvedčili podozrivého. Na základe zhromaždených dôkazov tak mohol vyšetrovateľ obviniť 12-krát súdne trestaného Dezidera z prečinu porušovania domovej slobody a krádeže. Toho medzičasom dali dunajskostredskí policajti do väzby za iné majetkové trestné činy. Tieto dva k nim pribudnú," doplnila krajská policajná hovorkyňa.