Opitý muž napriek zákazu šoféroval a spôsobil dopravnú nehodu

Prešov 11. mája (TASR) - Z prečinov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia obvinili policajti 32-ročného muža z obce Petrovany (okres Prešov). Obvinený napriek súdnemu zákazu v utorok (10. 5.) šoféroval auto a v dychu mal 2,60 promile alkoholu. Informoval o tom prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.



Muž viedol po ceste od Petrovian k Prešovu auto zn. Škoda Fabia. Pri predchádzaní pravou bočnou časťou svojho auta narazil do ľavej bočnej časti vozidla Volkswagen Touran. Následne prešiel do trávneho porastu vedľa cesty a prednou časťou narazil do plotu. Pri dokumentovaní dopravnej nehody ho policajti podrobili dychovej skúške.



„Hmotné škody boli vyčíslené na 4000 eur. Obvinený vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ uviedol Džobanik.