ALKOHOL A DROGY: Nepríčetného vodiča si vzala polícia so sebou

Bratislava 25. júna (TASR) - Polícia obvinila vodiča, ktorý pod vplyvom alkoholu a drog narazil v Bratislave do pred ním idúceho vozidla. Vodiča po nehode obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na príslušný policajný útvar. Po vykonaní potrebných úkonov skončil v cele policajného zaistenia. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.



Hovorca priblížil, že hliadka bratislavskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky spozorovala vozidlo, ktorého vodič mal byť pod vplyvom alkoholu a mal sa správať nepríčetne.



"Policajti toto vozidlo spozorovali počas jazdy po Púchovskej ulici v smere von z mesta, pričom predmetné vozidlo išlo vysokou rýchlosťou v opačnom smere. Bezodkladne sa otočili a išli za ním, avšak po približne 500 metroch po spozorovaní vozidlo BMW vo vysokej rýchlosti narazilo do pred ním idúceho vozidla Škoda Octavia," uviedol Szeiff s tým, že vodiča, ktorý narazil, podrobili dychovej skúške na alkohol. Tá skončila s výsledkom 2,08 promile. Policajti vodiča podrobili aj vykonaniu testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok. Ten preukázal požitie amfetamínu a metamfetamínu. Druhú účastníčku nehody, ktorá bola podľa polície v zjavnom šoku, previezli zdravotníci do nemocnice na ošetrenie.



Polícia obvinila 41-ročného Reného D. z Bratislavy z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.