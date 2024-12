NÁSILNÝ MLADÍK : Priamo pred budovou polície bil a škrtil ženu

Dubnica nad Váhom 3. decembra (TASR) - Policajti z Dubnice nad Váhom obvinili 22-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania. Pred budovou mestskej polície v Novej Dubnici škrtil a do hlavy udieral 37-ročnú ženu. Vyhrážal sa jej smrťou. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.



Obvinený sa najskôr vyhrážal poškodenej smrťou, následne sa ju pokúsil fyzicky napadnúť. Žena sa mu vyhla a začala utekať. Obvinený ju začal naháňať a neustále na poškodenú vykrikoval, že ju zabije. Poškodená stihla dobehnúť k budove mestskej polície, kde ju obvinený dobehol, zhodil na zem a začal škrtiť, asi päťkrát ju udrel do hlavy. V ďalšom útoku mu zabránili mestskí policajti.



Policajná hliadka mužovi obmedzila osobnú slobodu, umiestnila ho do policajnej cely a navrhla väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.