Obvinili muža, ktorý sa pohyboval po Krásne nad Kysucou s puškou

Krásno nad Kysucou 16. decembra (TASR) – Čadčianski policajti obvinili 26-ročného Miroslava z Krásna nad Kysucou zo zločinu a prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Gabriely Kremeňovej sa mal obvinený muž v utorok (13. 12.) pohybovať s útočnou puškou v Krásne nad Kysucou.



Doplnila, že policajti mužovi v utorok večer obmedzili osobnú slobodu a pri dychovej skúške mu namerali 1,02 mg/l (2,13 promile) alkoholu v dychu. "Pri výkone procesných úkonov obvinenému zaistili zbrane, komponenty do zbraní a rôzne strelivo, ktoré si zadovážil bez povolenia. Zaistené veci zaslali na expertízu. Predbežným skúmaním sa zistilo, že zaistené zbrane a strelivo podliehajú povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti," uviedla Kremeňová.



Zároveň poverený príslušník PZ muža obvinil aj z prečinu nebezpečného vyhrážania, ktorého sa mal dopustiť v ten istý deň voči svojej bývalej priateľke. "Na obvineného muža bol spracovaný podnet na návrh na jeho vzatie do väzby. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania," dodala krajská policajná hovorkyňa.