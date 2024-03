Polícia obvinila muža, ktorý sa v Bratislave dopustil viacerých krádež

Bratislava 9. marca (TASR) - Polícia obvinila 40-ročného muža z trestných činov krádeží. Ukradol viaceré veci z reštaurácie v bratislavskej Petržalke. Vlámal sa tiež do priestorov petržalského obytného domu a poškodzoval pivničné kobky. Informovala o tom bratislavská polícia s tým, že muž je stíhaný väzobne.



"Erik, ktorý už bol v posledných 24 mesiacoch právoplatne odsúdený Mestským súdom v Bratislave za takúto trestnú činnosť, sa mal opakovane dopustiť krádeže vlámaním do jednej z reštaurácií na Vlasteneckom námestí v Bratislave," priblížila na sociálnej sieti. Z priestorov reštaurácie ukradol 116 krabičiek cigariet, dva kusy elektronických cigariet a fľašu vodky.



Obvinený po troch dňoch kradol na rovnakej adrese opäť. "Vošiel do priestorov obytného domu na uvedenej adrese a vlámal sa do skladu pre upratovačky. Z neho nič neodcudzil a presunul sa do pivničných kobiek, ktoré poškodzoval v oblasti zámku. V jednej z kobiek odcudzil kompót, pričom v poškodzovaní kobiek pokračoval ďalej," informovala polícia.



Na mieste ho zadržala policajná hliadka. "Následne bol eskortovaný na policajné oddelenie a po vykonaní potrebných úkonov umiestnený v cele policajného zaistenia," dodali policajti.