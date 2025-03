VIDEO: Polícia chytila Jozefa v kancelárskych priestoroch

Bratislava 17. marca (TASR) - Bratislavská polícia v sobotu (15. 3.) obvinila z krádeže 42-ročného Jozefa H., ktorý sa vlámal do kancelárskych priestorov na ulici Rybárska brána v Bratislave. Poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave I zároveň spracoval návrh na podanie obžaloby spolu s podnetom na väzobné stíhanie obvineného. Pri preukázaní viny hrozí Jozefovi H. trest odňatia slobody až na dva roky. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



"V sobotu v čase o 4.55 h boli viaceré hliadky Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave vyslané na ulicu Rybárska brána, kde mali preveriť oznam o vlámaní sa do kancelárskych priestorov. Po príchode na miesto bolo počuť, že osoba, ktorá sa mala vlámať do priestorov, sa v nich stále pohybuje," ozrejmila Šimková s tým, že pohyb páchateľa bol monitorovaný na kamerovom zázname.



Hliadka následne muža spozorovala v jednej z miestností, kde mu aj obmedzila osobnú slobodu. "Na základe oznámenia o požití väčšieho množstva liekov bol 42-ročný Jozef prevezený do nemocnice na ošetrenie, a následne po vyšetrení eskortovaný na príslušné policajné oddelenie z dôvodu vykonania potrebných procesných úkonov," dodala hovorkyňa.