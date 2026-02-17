< sekcia Regióny
VIDEO: MUŽ S NOŽOM V BERNOLÁKOVE: Vyhrážal sa v obchode zabitím
Poverený príslušník mu vzniesol obvinenie pre trestný čin násilia proti skupine obyvateľov.
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Polícia obvinila muža, ktorý sa v predajni s potravinami v Bernolákove vyhrážal nožom pracovníkom bezpečnostnej služby. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek. Incident sa stal v nedeľu (15. 2.) popoludní.
„Viaceré policajné hliadky boli počas nedeľného popoludnia vyslané do obce Bernolákovo, kde v jednej z predajní s potravinami malo dôjsť ku krádeži tovaru a k následným vyhrážkam na adresu pracovníkov SBS,“ priblížil Pecek.
Dodal, že podľa doterajších informácií mali dve osoby z predajnej plochy vziať rôzny tovar a následne s ním prejsť cez pokladničnú zónu bez zaplatenia. „Tam sa ich zamestnanci SBS pokúsili zastaviť, no osoby sa začali správať agresívne, pričom jedna z nich sa mala zamestnancom vyhrážať zabitím, držiac pritom v ruke nôž. Následne osoby z miesta ušli,“ spresnil.
Pecek uviedol, že jednu z osôb polícia spozorovala v blízkosti železničnej stanice v Bernolákove. „Začala pred policajtmi unikať, počas čoho odhodila dve tašky s ukradnutým tovarom,“ doplnil. Objasnil, že podozrivý následne preskočil oplotenie pozemku priľahlého rodinného domu. Policajti ho na pozemku spozorovali a opakovane vyzvali, aby odhodil nôž, ktorý držal v ruke. Muž výzvu napokon uposlúchol.
Polícia 27-ročného muža zo Senca obmedzila na osobnej slobode a eskortovala na policajné oddelenie v Bernolákove. Poverený príslušník mu následne vzniesol obvinenie pre trestný čin násilia proti skupine obyvateľov. „Za ktorý mu v prípade preukázania viny pred súdom hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky,“ konštatoval Pecek.
