Útočník zo Žiaru nad Hronom napadol muža a nožom mu pichol do brucha

Žiar nad Hronom 17. júla (TASR) - Zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu a prečinu výtržníctva obvinila polícia 47-ročného muža zo Žiaru nad Hronom, ktorý nožom s deväťcentimetrovou čepeľou pichol do brucha 32-ročného muža.Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na sociálnej sieti informovalo, že incident sa stal v stredu (15. 7.) večer na Námestí Matice slovenskej v Žiari nad Hronom.Útočník spôsobil mužovi bodné poranenie brušnej dutiny, pričom útok viedol do oblasti tela so životne dôležitými orgánmi, s potrebou okamžitého operačného zákroku.uvádza polícia s tým, že za skutok spáchaný takýmto závažným spôsobom, hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.