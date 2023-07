Zákruta sa mu stala osudnou. Opitý na motorke skončil v zábradlí

Teplý Vrch 26. júla (TASR) - Polícia obvinila 27-ročného vodiča, ktorý v pondelok (24. 7.) na ceste pri obci Teplý Vrch na motocykli vrazil do železného zábradlia. Muž mal zákaz viesť akékoľvek motorové vozidlá, po nehode navyše nafúkal takmer 1,7 promile alkoholu. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



Muž mal podľa polície v podvečerných hodinách viesť motocykel po ceste od miestnej časti obce Hrušovo-Ostrany do obce Teplý vrch. V miernej zákrute sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu motorky a narazil do železného zábradlia.



"Počas dokumentovania dopravnej nehody nepredložil doklady na vedenie a prevádzku vozidla, keďže má uložený trest zákaz viesť akékoľvek motorové vozidlá až do augusta 2024. Následnou dychovou skúškou mu bola nameraná hodnota 1,54 promile alkoholu a pri opakovanej skúške až 1,69 promile," priblížila polícia.



Polícia voči mužovi vzniesla obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Vodič bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do policajnej cely, spracovaný bol i podnet na ukončenie veci v superrýchlom konaní.