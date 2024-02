Obvinili muža, ktorý v Košiciach podpaľoval kontajnery

Košice 12. februára (TASR) - Polícia obvinila z prečinu poškodzovania cudzej veci 52-ročného Košičana, ktorý mal podpáliť niekoľko kontajnerov. Skončil vo vyšetrovacej väzbe. Pre TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Prvé oznámenia o požiari plastových nádob na komunálny odpad polícia prijala na Sídlisku Ťahanovce, a to v utorok (6. 2.) krátko pred 1.30 h. Kontajnery horeli postupne na troch uliciach, pričom došlo aj poškodeniu fasády na jednom z blízkych objektov. Na viacerých uliciach horeli kontajnery i v mestskej časti (MČ) Sever, kde sa zas oheň rozšíril na vchodové dvere do budovy vysokej školy.



"Policajti v jednom z obchodných centier zadržali osobu podozrivú z krádeže, tá sa počas vykonávaných procesných úkonov priznala, že podpálila nádoby na komunálny odpad," uviedla Ivanová s tým, že to potvrdili aj kamerové záznamy.



Polícia zároveň skúma, či má obvinený na svedomí aj udalosti v MČ Sídlisko KVP, kde došlo v stredu (7. 2.) k požiaru štyroch nádob na odpad a požiar sa rozšíril na tri vedľa zaparkované autá. "Predbežná celková škoda, ktorá vznikla na poškodených vozidlách a poškodených kontajneroch, bola vyčíslená približne na 26.000 eur," doplnila. V tejto súvislosti začali trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa spoločnosti Kosit Slavomíra Brzová, od nedele 4. februára do štvrtka (8. 2.) zhorelo v piatich MČ dokopy 36 kontajnerov. Firma od začiatku tohto roka eviduje v Košiciach 58 požiarov kontajnerov, pričom za celý minulý rok ich bolo 91.