Cez dve promile: Jeden jazdil v protismere, druhý nekoordinovane
Vodiči skončili v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Poprad 6. februára (TASR) - Polícia obvinila muža, ktorý v Poprade jazdil opitý v protismere. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že policajná hliadka 52-ročného vodiča zastavila v stredu (4. 2.) podvečer, keď šoféroval auto po Allendeho ulici v mestskej časti Matejovce.
„Kontrola preukázala, že muž jazdil pod vplyvom alkoholu, a to s hodnotou takmer 2,2 promile,“ uviedla Ligdayová.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade muža obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič skončil v cele policajného zaistenia.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove obvinil 24-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Vo štvrtok (5. 2.) dve hodiny po polnoci, bez príslušného vodičského oprávnenia, 24-ročný muž viedol osobné vozidlo po obecnej komunikácii v obci Lenartov. Z dôvodu jeho značne nekoordinovanej jazdy ho zastavila a skontrolovala policajná hliadka. Výsledok vykonaných dychových skúšok presiahol dve promile,“ uviedla Ligdayová.
Ako doplnila, po obmedzení na osobnej slobode bol muž z okresu Bardejov umiestnený do cely policajného zaistenia.
