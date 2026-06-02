< sekcia Regióny
Polícia obvinila muža, ktorý v Poprade havaroval pod vplyvom alkoholu
Muž po obmedzení na osobnej slobode skončil v cele policajného zaistenia a čelí obvineniu z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Autor TASR
Poprad 2. júna (TASR) - Polícia obvinila 39-ročného muža, ktorý v Poprade havaroval pod vplyvom alkoholu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v nedeľu (31. 5.) podvečer na Tomášikovej ulici.
„S osobným vozidlom nabúral do zaparkovaného osobného auta, no zastavil až ďalej na parkovisku. Privolaná policajná hliadka ho podrobila kontrole, výsledok dychovej skúšky bol pozitívny, a to s hodnotou viac ako 2,2 promile,“ uviedla Ligdayová.
Muž po obmedzení na osobnej slobode skončil v cele policajného zaistenia a čelí obvineniu z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„S osobným vozidlom nabúral do zaparkovaného osobného auta, no zastavil až ďalej na parkovisku. Privolaná policajná hliadka ho podrobila kontrole, výsledok dychovej skúšky bol pozitívny, a to s hodnotou viac ako 2,2 promile,“ uviedla Ligdayová.
Muž po obmedzení na osobnej slobode skončil v cele policajného zaistenia a čelí obvineniu z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.