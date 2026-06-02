Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. jún 2026Meniny má Xénia, Oxana
< sekcia Regióny

Polícia obvinila muža, ktorý v Poprade havaroval pod vplyvom alkoholu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Muž po obmedzení na osobnej slobode skončil v cele policajného zaistenia a čelí obvineniu z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Autor TASR
Poprad 2. júna (TASR) - Polícia obvinila 39-ročného muža, ktorý v Poprade havaroval pod vplyvom alkoholu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v nedeľu (31. 5.) podvečer na Tomášikovej ulici.

„S osobným vozidlom nabúral do zaparkovaného osobného auta, no zastavil až ďalej na parkovisku. Privolaná policajná hliadka ho podrobila kontrole, výsledok dychovej skúšky bol pozitívny, a to s hodnotou viac ako 2,2 promile,“ uviedla Ligdayová.

Muž po obmedzení na osobnej slobode skončil v cele policajného zaistenia a čelí obvineniu z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
.

Neprehliadnite

DVE TORNÁDA: Zaznamenali ich na juhu Česka

V. Blahová: Najväčším spúšťačom starnutia kože je UV žiarenie

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze