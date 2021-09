DOMÁCI MAJSTER: Muž v rodinných domoch kradol náradie

Košice 16. septembra (TASR) – Polícia obvinila 29-ročného muža, ktorý sa vlámal do dvoch rodinných domov v košickej mestskej časti (MČ) Juh. Kradol v nich náradie. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová.



V nedeľu (12. 9.) večer z dielne jedného z domov vzal rôzne stavebné náradie, a to búracie kladivo, vŕtacie a zbíjacie kladivo, sadu vrtákov a sekáčov. Nasledujúce ráno sa tam opäť vrátil, pričom ho vyrušil jeden z bývajúcich. Muž z miesta ušiel. Majiteľ domu škodu predbežne vyčíslil na viac ako 1000 eur.



V ten istý deň sa vlámal do ďalšieho z rodinných domov. "Pobalil si motorovú pílu, brúsku, príklepovú vŕtačku, tri kufríky s náradím, sadu vykružovákov a iné pracovné náradie, a odložil si to na vedľajšom pozemku," spresnila s tým, že pri odchode ho vyrušila prichádzajúca policajná hliadka. Veci boli vrátené majiteľovi, ktorému napokon spôsobil len škodu na dverách vo výške 50 eur.



Podľa Ivanovej sa muž v súčasnosti nachádza vo výkone trestu odňatia slobody za inú trestnú činnosť. Obvinili ho z prečinu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom krádeže, a z prečinu krádeže v štádiu pokusu. "Za tieto skutky mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov," dodala.