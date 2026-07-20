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Muž napadol svoju manželku, utrpela zlomeninu kolena

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov.

Autor TASR
Stará Ľubovňa 20. júla (TASR) - Polícia obvinila 58-ročného muža, ktorý v Starej Ľubovni fyzicky napadol svoju manželku. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal ešte koncom februára v jednom z bytov. Útočník žene spôsobil ťažkú ujmu na zdraví.

„V čase obeda konflikt medzi mužom a ženou vyústil do fyzického útoku 58-ročného muža voči žene. Strčil do nej, následne spadla na zem a utrpela zlomeninu kolena,“ uviedla hovorkyňa.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni útočníka obvinil z trestného činu ublíženia na zdraví. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov.
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