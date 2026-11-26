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OPITÝ AGRESOR uniesol vlastnú neter a zamkol ju v opustenej budove
Jej partner sa ju počas noci niekoľkokrát pokúšal vyslobodiť, no útočník ho vždy znova fyzicky napadol.
Autor TASR
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Spišská Nová Ves 26. novembra (TASR) - Polícia obvinila muža, ktorý pod vplyvom alkoholu uväznil vlastnú neter v starej opustenej budove. Incident sa stal ešte minulý týždeň v Spišskej Novej Vsi. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová.
Uviedla, že opitý muž násilím odvliekol ženu spred jedného z obchodných centier do opustenej budovy a zamkol ju v miestnosti reťazou s visiacim zámkom. Keď sa jej druh pokúsil zasiahnuť, agresor ho fyzicky napadol a vytiahol naňho vreckový nôž, preto z miesta utiekol. Neter pritom držal zamknutú až do nasledujúceho dňa napriek jej prosbám o prepustenie. Jej partner sa ju počas noci niekoľkokrát pokúšal vyslobodiť, no útočník ho vždy znova fyzicky napadol. Zranenú a zamknutú ženu sa napokon podarilo dostať do bezpečia až ráno hliadke pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorá agresora na mieste zadržala.
„Po vykonaní potrebných procesných úkonov sa 63-ročný muž, s viac ako 20 záznamami v registri trestov za majetkovú a násilnú trestnú činnosť či viacnásobným pobytom vo výkone trestu odňatia slobody nevyhol obvineniu z prečinu obmedzovania osobnej slobody v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania. Zároveň bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie,“ dodala hovorkyňa s tým, že v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody šesť mesiacov až tri roky.
Uviedla, že opitý muž násilím odvliekol ženu spred jedného z obchodných centier do opustenej budovy a zamkol ju v miestnosti reťazou s visiacim zámkom. Keď sa jej druh pokúsil zasiahnuť, agresor ho fyzicky napadol a vytiahol naňho vreckový nôž, preto z miesta utiekol. Neter pritom držal zamknutú až do nasledujúceho dňa napriek jej prosbám o prepustenie. Jej partner sa ju počas noci niekoľkokrát pokúšal vyslobodiť, no útočník ho vždy znova fyzicky napadol. Zranenú a zamknutú ženu sa napokon podarilo dostať do bezpečia až ráno hliadke pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorá agresora na mieste zadržala.
„Po vykonaní potrebných procesných úkonov sa 63-ročný muž, s viac ako 20 záznamami v registri trestov za majetkovú a násilnú trestnú činnosť či viacnásobným pobytom vo výkone trestu odňatia slobody nevyhol obvineniu z prečinu obmedzovania osobnej slobody v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania. Zároveň bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie,“ dodala hovorkyňa s tým, že v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody šesť mesiacov až tri roky.