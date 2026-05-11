< sekcia Regióny
VIDEO: UNIKAL PRED POLÍCIOU: Muž mal zákaz šoférovať do roku 2109
Voči mužovi policajti vzniesli obvinenie pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia a prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súvislosti s odmietnutím dychovej skúšky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Markušovce 11. mája (TASR) - Vodič, ktorý mal doživotný zákaz šoférovať, sa policajným hliadkam na Spiši snažil opakovane uniknúť, v súčasnosti už však čelí obvineniu. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Illésová informovala, že najskôr zaznamenali dramatický útek pred policajtmi v piatok (8. 5.) večer v Markušovciach. O dva dni neskôr sa ďalšia jeho nebezpečná jazda skončila nárazom do služobného vozidla.
„Prvý incident sa odohral v piatok večer v Markušovciach, okres Spišská Nová Ves. Policajná hliadka si všimla vozidlo Škoda Fabia, ktorého vodič po spozorovaní policajtov prudko zrýchlil a začal unikať. Policajti okamžite začali vozidlo prenasledovať. Vodič však opakovane na výzvy na zastavenie vozidla nereagoval a pokračoval v jazde,“ uviedla hovorkyňa. Naháňačka sa skončila až na jednej z ulíc v Markušovciach, kde vodič ďalej pokračovať nemohol, zastavil ho rozostavaný most. Policajti mu následne obmedzili osobnú slobodu. Vozidlo sa však dalo do pohybu a narazilo do zábran mosta aj napriek tomu, že vodič zatiahol ručnú brzdu.
Následnou lustráciou policajti zistili, že muž má uložený zákaz viesť motorové vozidlá až do roku 2109. „Navyše odmietol dychovú skúšku a súdmi boli vydané príkazy na jeho zatknutie pre ďalšiu trestnú činnosť,“ dodala Illésová. Voči mužovi policajti vzniesli obvinenie pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia a prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súvislosti s odmietnutím dychovej skúšky. Sudca však v sobotu (9. 5.) rozhodol o jeho prepustení.
„Ani to však zrejme nebolo dostatočným varovaním. V nedeľu (10. 5.) policajná hliadka spozorovala rovnaké vozidlo v smere z Gelnice na Jaklovce a pokúsila sa ho zastaviť. Vodič pri snahe uniknúť narazil do služobného vozidla Policajného zboru. Následne z auta vyskočil a dal sa na útek, policajti ho však krátko nato zadržali,“ ozrejmila hovorkyňa s tým, že dychová skúška u vodiča preukázala takmer 1,8 promile v dychu.
Šoférovi znova obmedzili osobnú slobodu a momentálne s ním vykonávajú potrebné procesné úkony. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi voči nemu vzniesol obvinenie pre trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia a trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.
„Prvý incident sa odohral v piatok večer v Markušovciach, okres Spišská Nová Ves. Policajná hliadka si všimla vozidlo Škoda Fabia, ktorého vodič po spozorovaní policajtov prudko zrýchlil a začal unikať. Policajti okamžite začali vozidlo prenasledovať. Vodič však opakovane na výzvy na zastavenie vozidla nereagoval a pokračoval v jazde,“ uviedla hovorkyňa. Naháňačka sa skončila až na jednej z ulíc v Markušovciach, kde vodič ďalej pokračovať nemohol, zastavil ho rozostavaný most. Policajti mu následne obmedzili osobnú slobodu. Vozidlo sa však dalo do pohybu a narazilo do zábran mosta aj napriek tomu, že vodič zatiahol ručnú brzdu.
Následnou lustráciou policajti zistili, že muž má uložený zákaz viesť motorové vozidlá až do roku 2109. „Navyše odmietol dychovú skúšku a súdmi boli vydané príkazy na jeho zatknutie pre ďalšiu trestnú činnosť,“ dodala Illésová. Voči mužovi policajti vzniesli obvinenie pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia a prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súvislosti s odmietnutím dychovej skúšky. Sudca však v sobotu (9. 5.) rozhodol o jeho prepustení.
„Ani to však zrejme nebolo dostatočným varovaním. V nedeľu (10. 5.) policajná hliadka spozorovala rovnaké vozidlo v smere z Gelnice na Jaklovce a pokúsila sa ho zastaviť. Vodič pri snahe uniknúť narazil do služobného vozidla Policajného zboru. Následne z auta vyskočil a dal sa na útek, policajti ho však krátko nato zadržali,“ ozrejmila hovorkyňa s tým, že dychová skúška u vodiča preukázala takmer 1,8 promile v dychu.
Šoférovi znova obmedzili osobnú slobodu a momentálne s ním vykonávajú potrebné procesné úkony. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi voči nemu vzniesol obvinenie pre trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia a trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.