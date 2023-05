Na oddelení dokladov v Petržalke mal muž napadnúť dvoch policajtov

Bratislava 11. mája (TASR) - Polícia obvinila 37-ročného Bratislavčana z trestného činu útoku na verejného činiteľa. V stredu (10. 5.) mal napadnúť policajtov v priestoroch oddelenia dokladov v bratislavskej Petržalke. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



"Krátko po 11.30 h vošiel do priestorov 37-ročný muž, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu, pričom pri následnej komunikácii s pracovníčkami oddelenia vydávania občianskych preukazov im začal vulgárne nadávať, správal sa agresívne a začal poškodzovať vybavenie samotného oddelenia," priblížil.



Dvaja policajti následne muža vyzvali, aby prestal, no on nereagoval. Obvinený na policajtov zaútočil. "Jeden z policajtov oddelenia dokladov pri napadnutí agresívnym mužom utrpel zranenia ruky, ktoré si vyžiadalo ošetrenie v zdravotníckom zariadení," doplnil hovorca.



Policajti voči obvinenému použili donucovacie prostriedky - hmaty a chvaty sebaobrany, a to za dodržania zákona o Policajnom zbore. "Muža spacifikovali a po príchode policajtov pohotovostnej motorizovanej jednotky bol obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na policajné oddelenie," dodal Szeiff.