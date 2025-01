Vyhrážal sa so zbraňou: Násilný muž pýtal od dvojice peniaze

Trnava 13. januára (TASR) - Obvineniu z trestného činu lúpeže čelí 33-ročný muž, ktorý mal na trnavskej autobusovej zastávke Zelený kríček žiadať od mladej dvojice finančnú hotovosť. V prípade nesplnenia požiadavky údajne hrozil použitím predmetov pripomínajúcich nôž a strelnú zbraň. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Incident sa stal v noci na štvrtok 9. januára. Obvinený podľa polície najskôr s dvojicou nadviazal na Štefánikovej ulici rozhovor. Po jeho skončení dvojicu sledoval až na autobusovú zastávku, kde mal opakovane požadovať finančnú hotovosť. "Jeden z poškodených využil chvíľkovú nepozornosť páchateľa a vytočil z mobilu tiesňovú linku 158. Ako si to neznámy muž všimol, utiekol na neznáme miesto," doplnila polícia.



Policajtom sa intenzívnou operatívno-pátracou činnosťou a analýzou kamerových záznamov podarilo osobu stotožniť. Dva dni po skutku bola obmedzená na osobnej slobode. "Okresný vyšetrovateľ po vykonaní potrebných procesných úkonov a zabezpečení dôkazov obvinil zo zločinu lúpeže 33-ročného muža s prechodným pobytom v okrese Senica," dodala polícia.



Obvinený bol následne umiestnený do cely policajného zaistenia, vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby. Podľa Trestného zákona hrozí obvinenému trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.