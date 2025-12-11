< sekcia Regióny
Narazil do budovy: Muž pod vplyvom alkoholu nezvládol jazdu v Tatrách
Nezodpovedný šofér skončil v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Vysoké Tatry 11. decembra (TASR) - Polícia obvinila 39-ročného muža, ktorý pod vplyvom alkoholu nezvládol jazdu autom vo Vysokých Tatrách a havaroval. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v utorok (9. 12.) podvečer na ceste v smere z Horného Smokovca do Tatranskej Lomnice.
Vodič pri prejazde miernou zákrutou prešiel mimo cesty a narazil do rohu budovy. „Po príchode policajnej hliadky na miesto udalosti bol vodič podrobený kontrole. Dychovou skúškou bolo preukázané, že jazdil pod vplyvom alkoholu. Výsledok dosiahol takmer 2,2 promile,“ uviedla Ligdayová.
Nezodpovedný šofér skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade voči mužovi vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.
