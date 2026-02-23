Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEZODPOVEDNÝ ŠOFÉR: Muž neďaleko Šváboviec nafúkal vysoké promile

Alkohol tester, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Policajti vodiča zastavili a skontrolovali na ceste v smere zo Šváboviec do Popradu.

Autor TASR
Švábovce 23. februára (TASR) - Polícia obvinila 54-ročného muža, ktorý pri kontrole neďaleko obce Švábovce, okres Poprad, nafúkal takmer tri promile. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že hliadka ho zastavila v sobotu (21. 2.) krátko pred 15.00 h.

Policajti vodiča zastavili a skontrolovali na ceste v smere zo Šváboviec do Popradu. „Výsledok vykonanej dychovej skúšky preukázal, že vodič je pod vplyvom alkoholu, a to s hodnotou nad 2,7 promile,“ uviedla Ligdayová.

Nezodpovedného vodiča obmedzili na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia. V súčasnosti už čelí obvineniu z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
